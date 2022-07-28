全球嵌入式主機板及工業電腦品牌廠友通(2397)，近年致力於開發及整合邊緣運算產品，以因應AI人工智慧、工業物聯網及5G的趨勢。友通連續兩年受邀參與「2022 Intel DevCup」競賽活動，今年透過贊助Edge AI開發套件，支持Edge AI應用的人才在台灣展現身手。

「2022 Intel DevCup」匯聚產官學研資源，在經濟部工業局的支持指導下，這場總獎項高達百萬新台幣的創意實作競賽，除了號召全台Edge AI高手與新手們一起同台競技與切磋，也廣邀台灣AI生態系夥伴共同響應，包括友通在內，共有12家Edge AI開發套件贊助廠商參與。

友通於本次活動贊助的小型化工業無風扇系統EC70A-TGU，搭載第11代Intel Core處理器低功耗平台和全新Xe架構的內顯GPU，不但具備精準的AI判斷能力，也兼顧效能與回應能力，支援低延遲的時效性應用，能執行即時AI運算、判斷行進軌跡與迴避障礙物，全面提升移動機器人(AMR)/無人搬運車(AGV)的AI運算的效能。

工廠自動化、車載及智慧醫療是友通三大聚焦項目。友通表示，深耕並滿足各種邊緣視覺運算需求的同時，更期待從AI應用、硬體技術的角度，提供參賽團隊完整的諮詢資源，與Intel共同扶植Edge AI應用落地的人才，帶動AI創新。