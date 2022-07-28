新竹棒球場倉促啟用狀況不斷，國民黨文傳會副主委王鴻薇表示，新竹棒球場因趕工配合林智堅選舉造勢提前開幕，完工後新竹市政府沒有基於權責點收就開賽，讓球員成球場白老鼠，結果該硬不硬、該軟不軟的場地，果然造成多位球員受傷。
王鴻薇指出，新竹棒球場是OT，政府興建再委外營運，所以應該經過驗收才點交，但前新竹市長林智堅卻在臉書上說明新竹棒球場重建時間軸，聲稱等開幕賽完成再驗收付款，就是林的「犯罪自白書」，林已涉瀆職，「草包過了頭」。
王鴻薇說，花12億元重建的新竹棒球場沒驗收就開打，相當於放1萬多人進場草菅人命，其中的缺失已攸關民眾性命與球員生涯，天底下沒有看到這麼離譜的，呼籲監察院與新竹地檢署都應介入調查，追究相關責任，特別是林智堅部分。
王鴻薇也質疑，林智堅試圖將責任推味全龍與中華職棒，避談自己的責任，稱球場已經點交球團，也都勘查過球場，但球場有大小碎石是因沒完成驗收，讓球員在天堂路上撲球是林領導的新竹市政府缺失，還好意思推給味全龍與中華職棒？
國民黨智庫副研究員練鴻慶反問林智堅，若國民黨候選人學位論文抄襲、把球場蓋成這樣，民進黨會不究責，呼籲林不要拿正面選舉當遮羞布，誠實才是最好的策略，爭議才有機會告一段落。
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