宏碁創辦人施振榮領軍的双融藝公司旗下的Tixfun電子售票平台（簡稱Tixfun），27日聯合臺南文化中心、故事工廠、果陀劇場、安徒生和莫札特創意等藝文表演團體和展演場館，宣布推出「Tixfun藝文陣線」線上會員系統。

科文双融集團董事長施振榮表示，他在2020年投資成立双融藝公司，發展Tixfun電子售票平台，除了做電子票務系統，最重要是經營一個藝文團體、愛好者和展演場域共創價值的生態系，Tixfun藝文陣線線上會員系統就是讓這三方利害相關者，透過有效的科技平台共創價值。

未來藝文表演團體或展演場館只要加入「Tixfun藝文陣線」，啟用線上會員服務系統，就可以第一時間提供會員最新活動訊息及優惠資訊，並可以數位化管理會員資料、分析會員數據，結合票房銷售資訊，有效進行再行銷，大量節省人力物力。

双融藝總經理周妤芳表示，双融藝以科技與文化的融合為方向，希望讓藝文產業可以藉由科技的運用，正向蓬勃發展。旗下的Tixfun自2020年11月上線來，已和60多家表演團體合作、銷售近30萬張票券、累積8萬多名會員。Tixfun藝文陣線線上會員系統，將優先邀請現有8萬多名會員加入藝文表演團體和展演場館的會員。

同時，藝文表演團體和展演場館也能藉由加入Tixfun藝文陣線線上會員系統快速增加會員，並透過Tixfun提供的線上會員系統數位化管理會員資料、分析會員數據並結合票房銷售資訊，讓藝文表演團體和展演場館未來在推出新內容或是活動時，能夠即時將活動訊息傳遞到藝文愛好者。

目前已有故事工廠、果陀劇場、灣聲樂團、安徒生和莫札特創意、如果兒童劇團、春河劇團等，加入Tixfun藝文陣線線上會員系統；展演場館有臺南文化中心、双融域加入。

為鼓勵藝文愛好者成為Tixfun藝文陣線的會員，即日起到8月底，只要加入會員，就有機會抽中2022臺南國際音樂節門票、博物館、美術館、藝文表演門票等超過百項大獎，加入越多個表演團體或展演場館會員，就擁有越多次抽獎機會。