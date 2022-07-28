暑假旺季與國旅振興補助推升民眾出遊與外食意願，台北花園大酒店推出餐飲與住房優惠方案搶商機，即日起至8月31日止起館內「翠庭」中餐廳推出「藝遊新．中菜」，新任中餐主廚彭仁順推出一系列餐點，單點美饌280元＋10％起，指定菜色單點任選兩道再享8折優惠，桌菜宴席十人份12,800元＋10％起，每桌加贈精選紅酒一瓶。此外，放大加倍國旅補助，以優惠價入住全新改裝客房2,600元起，搭配補助最高現折1,300元，另再加贈1,300元餐飲抵用，可於住宿期間內至翠庭中餐廳輕鬆享用豐美盛宴。

台北花園大酒店翠庭中餐廳藝遊「新．中菜」以多元、融合為概念，保留經典江浙美饌，並融入粵菜、台菜、客家菜及亞洲料理，提供饕客多樣口味新選擇。彭仁順除規劃從冷盤、海鮮、湯品、肉類等「新．中菜」美饌，並納入常態性菜單以及豐美中式十人桌菜宴席。

翠庭中餐廳新菜單涵蓋各菜系美味，例如「藤椒缽缽雞」為川味，「新馬香辣軟殼蟹」與「新加坡肉骨茶」 為南洋經典美味，「栗子麥瓜玉方璽」為江折浙美味。單點美饌280元＋10％起，桌菜宴席十人份12,800元＋10％起。

「藤椒缽缽雞」的缽缽雞曾於舌尖上的中國第三季出現，為四川傳統特色小吃，缽為瓦罐，指的是陶製的食器，在缽內放入香、麻、辣的佐料，再以雞肉、蔬菜..等食材，主廚將此道料理加以改良，先將特選雞肉川燙切塊，並選用川菜中廣泛運用的重要食材藤椒，將藤椒磨成粉，可降低刺激味，卻又不失麻香風味，再依序加入醬油、辣油、黃酒等一同調味，鮮嫩雞肉吸取紅亮湯汁，辣而不嗆、香中帶麻。

「新馬香辣軟殼蟹」源自新加坡家喻戶曉名菜之一，主廚精湛廚藝將食材與辛香料演繹出迷人新中菜風采。以鮮美軟殼蟹取代螃蟹，酥炸至金黃的軟殼蟹更顯香脆。辣椒、香茅、朝天椒、紅蔥頭、洋蔥、高湯及蛋液等調製出獨門醬汁，濃郁醬汁與酥炸金黃的軟殼蟹激盪出脆、香、辣、鮮的多重享受，搭配上法國麵包，讓人吮指留香。