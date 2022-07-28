高雄市長陳其邁（前左）28日出席岡山運動中心動土典禮，他與民眾自拍。（林瑞益攝）

高雄市岡山運動中心28日舉行動土典禮，市長陳其邁出席並表示，兩年拚四年，希望廣設運動中心，因為之前的兩年運動中心在設置上時間有慢了一點，所以他上任之後就全力衝刺，希望能在最短時間能把運動中心增加到13座，滿足民眾需求。

陳其邁說，運動中心對於促進健康，讓民眾能夠享有更舒服的運動環境非常重要，因為高雄的天氣非常炎熱。不僅在岡山地區，尤其是北高雄未來也會有很多產業的人口移入，不同年齡都會有不同的運動需求，所以在這裡除了有游泳池、攀岩、健身中心、瑜伽教室等，能全面滿足岡山民眾的需求，市府加緊來做。

陳其邁近來頻繁到岡山地區視察，他也指出，今天是一個半月以來第6次來到岡山地區，除了五甲尾的滯洪池，以及岡山樂購廣場、高醫岡山醫院上梁，或是行政中心的重新規畫，都希望讓岡山能夠在基礎的建設與提供民眾更便利的生活需求。

岡山運動中心的建設總經費2.5億元，預計於2024年底完工。陳其邁說，此運動中心結合文化、運動與商業3大元素，交通便利，感謝民進黨立委邱志偉、在地議員等人的支持。