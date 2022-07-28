台灣啤酒英熊職業籃球隊28日正式宣佈簽下選秀首輪指名曹薰襄，成為台啤英熊隊史上首位新秀。有「台藝戰神」之稱的曹薰襄日前代表中華男籃出征3X3亞洲盃賽事，上演準絕殺上籃、強勢切入等精彩好球，雖因敗給澳洲止步於八強，但已充分展現在場上不畏懼的拼戰精神。

總經理哈孝遠表示，「曹薰襄基本動作不錯之外，我們看中的是他鬥性非常好、在場上不留一手的個性非常適合我們球隊。再加上他選用57號，符合台啤『57(有青)才敢大聲』的名號，希望他接下來能持續進步成為台啤新星。」

總教練楊志豪同時提到，「希望曹薰襄在防守外援上能對團隊有助力，他的國際賽經驗也有相當大的幫助。」而曹薰襄已在隔離結束後加入球隊訓練，經過幾天觀察，楊志豪讚賞：「除了防守身體對抗強度了得外，他的學習速度相當快，也有具備好的後衛組織能力，中距離投射也不錯。」

曹薰襄本人也表示，「職業真的不一樣，身體碰撞及籃球觀念等等都跟學生籃球有很大的升級，台啤是台籃的傳統勁旅，陣中有很多具有國手資歷的學長，對位起來其實蠻過癮的。」而針對外界將曹薰襄擺在台啤英熊陣中MVP明星球員蔣淯安替補、甚至是接班位置。

曹薰襄謙虛提到，「隊長小安不論身體強度跟穩定度都超強，一起練球後才真的覺得MVP不是叫假的，我還必須要更努力向學長學習，而且學長們都沒有架子，我們相處的滿融洽的。很期待接下來能更快速融入球隊，為接下來的新球季做好準備。」