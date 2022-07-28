周杰倫開跑車馳騁在沙漠公路上。（杰威爾音樂提供）

樂壇天王周杰倫為了新專輯，親自飛往世界各地執導MV，〈最偉大的作品〉帶領樂迷飽覽巴黎美景，〈還在流浪〉取景不夜城Las Vegas，新歌〈錯過的煙火〉MV則在紅岩峽谷(Red Rock Canyon)拍攝，用浩瀚遼闊的自然景觀來呈現歌曲中飽滿的情緒，周杰倫以多種潮流造型入鏡，帥度破表。

MV中周杰倫戴著鴨舌帽、牛仔帽，穿著吊帶牛仔褲、紮染帽T等各種潮流造型，頂著豔陽帥氣地開跑車馳騁在沙漠公路上，跑車的速度感伴隨激昂的鼓點奔向看不到盡頭的公路，荒漠飆客感十足。他還在停機坪上彈吉他開唱，更將整個樂團、三角鋼琴搬到沙漠中實地演出。

這支MV在去年7月就已經拍攝完成，工作團隊在天亮之前就出發，捕捉日出後絢麗的晨光，為了畫面的豐富感，共花3天才完成拍攝。這首抒情搖滾曲風的〈錯過的煙火〉是周杰倫與方文山的聯手創作，作詞者方文山說：「這首歌是根據杰倫腦海中的畫面感去寫的，他講到的『空曠沙漠』、『峽谷』、『風沙』、『山路』…，我就想像『峽谷』如果有煙火的話一定很燦爛，於是把『煙火』比喻成『緣分』，錯過的煙火指的是錯過的緣分。」

此外，周杰倫《最偉大的作品》在數位與實體專輯橫掃銷售榜之後，即將推出黑膠唱片，唱片公司先將原始母帶送至紐約後期錄音室Sterling Sound，由曾為Madonna、Lady Gaga、Jay-Z…等歌手進行母帶後期製作的工程師Chris Gehringer負責黑膠母帶音源製作，歷時3個月轉化成黑膠母帶，再委託德國黑膠刻片大廠Optimal Media GmbH升級DMM(金屬直刻)刻版。為了保留唱針軌道最大的運作空間，33又1／3 RPM(轉速)單面不超過18分鐘的限制要求，將專輯製作成雙片黑膠，全程德國製作、空運來台，限量發行。

而周杰倫2020年發行的14張專輯黑膠唱片《Jay Chou 20蒐藏箱》，預留了第15張專輯的黑膠空位，在兩年的等待之後，終於讓歌迷補齊。周杰倫《最偉大的作品》黑膠唱片將於7月29日中午12：00開放預購，至8月12日24：00預購截止，詳情請洽各大唱片行。2022年12月2日限量發行。