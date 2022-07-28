高雄36歲陳姓男子涉嫌夾帶2張考古題進入「四等行政警察特考」考場偷抄答案，被監考人員抓包，移送法辦。高雄地檢署認定陳男涉犯妨害考試罪，但犯後態度良好，無再犯之虞，偵結處分緩起訴，但須支付1萬元處分金及參加1場法治教育。

陳男參加「111年度公務人員特種考試一般警察人員考試四等考試行政警察人員科」考試，6月18日上午8點多進行第4節「警察法規概要」科目考試時，偷渡兩張補習班印製的考古題入場，放在考卷下方抄襲。

考試結束時，楊姓監考人員發現陳男挾帶小抄，當場告發送辦。陳男作弊的行為也害自己警察夢碎，依據《公務人員考試法》第22條規定，應考人若有冒名頂替、偽造或變造應考證件、以詐術或其他不正當方法使考試發生不正確結果等情事，自發現日起5年內不得應考。「四等行政警察特考」報考年齡限制為37歲以下，陳男作弊被逮，等於沒機會再考。

檢方查陳男無前科，偵查時陳男也坦承犯行並深表悔悟，檢方認為他一時失慮，經過此次教訓後應知所警惕、無再犯之虞，最後處分緩起訴，但須支付1萬元處分金及參加1場法治教育。