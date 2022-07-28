技專校院招生委員會聯合會表示，今天四技二專日間部聯合登記分發，共計共計71校2490系科（組）、學程參加招生，提供3萬0008名招生名額，今天上午10時起到8月2日17時止，考生可上網選填登記志願，最多填199個志願。

聯合會並將於7月28日10時公告實際招生名額、各招生群（類）別之校系科（組）、學程考科成績權重組合人數累計表及考生個人總成績查詢，供考生作為選填志願參考。

聯合會說，本招生由各校系科(組)、學程自行訂定四技二專統一入學測驗各科目成績採計權重，考生登入個人總成績查詢系統時，可於統一入學測驗所報招生群（類）別中，選擇各權重組合，系統自動計算該權重組合之加權後總成績，並於頁面上顯示採計該組合之校系科（組）、學程及實際招生名額，考生多加利用。

聯合會主任、北科大校長王錫福提醒考生，本招生為今年四技二專日間部考生最後入學管道，請考生把握機會並盡早於8月2日17時前完成網路選填登記志願。