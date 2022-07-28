簡嫚書分享演出《她們創業的那些鳥事》「林美季」的心路歷程。（鏡電視提供）

簡嫚書去年以電視劇《她們創業的那些鳥事》裡的「林美季」拿下金鐘獎女配角獎，當時才剛入圍，她就受邀上納豆（林郁智）主持的鏡電視節目《誰來演戲》，當時納豆神預測簡嫚書一定拿獎，還跟簡嫚書強調不是客套話，「因為你是一個很棒的演員！」事後，簡嫚書果然獲獎，證明納豆眼光非凡。

簡嫚書透露，為了揣摩「林美季」這個講話直接又很可愛的角色，特別觀察自己的2個女兒，「因為小朋友就是有話直說，他們講的是事實但是沒有惡意，這種行為套在大人身上就會有點『白目』了。」

從臺北藝術大學戲劇學系導演組畢業的簡嫚書表示，成為演員並不在自己的規劃內，然而她22歲剛出道就憑《那年，雨不停國》入圍金鐘獎最佳女主角，之後也入圍金馬獎、台北電影節，實力不容小覷。不過，她卻自爆是在演了「林美季」後才真正愛上表演，「不過我覺得以我的真實個性來看，可能還是比較適合當導演」。怎知話還沒說完，納豆馬上表示不認同，簡嫚書笑問：「我誤會我自己了嗎？」納豆馬上回她，「我覺得有一點，因為妳當演員真的非常好」。

簡嫚書透露從小因為原生家庭的關係時常轉學，所以個性比較早熟，從國小開始，簡嫚書就自己燙制服，「我不希望別人看到我是很糟糕的一面」，語帶哽咽的講完還追加說，「我不會哭啦！」追求完美的她也提到自己連生小孩的時候都「極度優雅」，納豆感性的說：「我光是用聽的，想像那個畫面就覺得心疼。」

有2位可愛女兒的簡嫚書透露，單身時最期待收工回家放空，但自從當了媽媽之後心態就不一樣了，「我好喜歡工作唷！我不想要回家！可以跟人說話真的很感動，是可以溝通的」！納豆聽了笑不停，「突然很珍惜演員這個工作就對了！」請鎖定7月30日周六晚間10點30分於MOD 508台及YouTube播出鏡新聞藝文節目《誰來演戲》。