【旅遊經 實習編輯報導】

萬眾矚目的「2022大稻埕情人節煙火秀」將於7月30日晚上8點10分浪漫登場，歡迎您帶著朋友、家人及情人一同來欣賞長達8分鐘「愛，一直都在」煙火秀！今年引進在「日本花火大會」上引發話題的變色花柱，更首度嘗試「水上爆破」煙火橋段，將綻放整個臺北夜空。位於臺北市大同區的迪化污水處理廠附設休閒運動公園將成為擁有最佳視野的秘境！在欣賞精采煙火秀的同時，避開人擠人的人潮，與您所愛的至親好友度過這浪漫煙火點綴的夜晚！迪化污水處理廠是全國最大二級污水處理廠，採半地下化設計，每日可處理50萬噸生活污水。為回饋鄉里、友善環境，在污水處理廠上部打造一座多功能的休閒運動公園。外觀是吊起弧線鋼索，營造出「拱門」意象的跨堤景觀平台，既可遠眺101大樓、觀音山，日落時可欣賞淡水河夕照，更是一年一度大稻埕煙火的絕佳美景欣賞點。

白天跨堤平台往大稻埕碼頭方向美景在今年3月才換新裝的迪化休閒運動公園，設有湧水丘、水車（道）、噴水腳踏車、共融蹺蹺板、鞦韆、旋轉杯、攀爬網溜滑梯、戰鬥繩、滑步機及撐樁跳等水陸兩棲遊具，能讓大小朋友體驗到非傳統遊樂設施的獨特趣味。公園還有汽機車停車場，又緊鄰大龍峒商圈、圓山捷運站及臺北美術館等，適合全家大小安排一趟夏日輕旅行。

3月才換新裝的迪化休閒運動公園，設有多種水陸兩棲遊樂設施

※.前往迪化汙水處理廠的交通方式：

公車：建議搭乘2、9、206、215、255、669、811及紅33號公車至「污水處理廠」站下車，步行3分鐘即可到達。

捷運：於捷運紅線「圓山站」2號出口出站，可搭215、9、811號公車至「污水處理廠」站下車；或於「圓山站」2號出口往延平北路方向步行，約15分鐘可抵達；公園附近設有YouBike站，民眾可多加利用。

自行開汽/機車：位於延平北路四段及酒泉街交叉路口附近，公園設有24小時汽車收費停車場、機車免費停車格。

照片：臺北市政府工務局提供