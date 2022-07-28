繼3月升息1碼、5月升息2碼、6月升息3碼之後，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）28日凌晨發佈聲明，委員以12比0投票通過升級3碼（0.75個百分點），聯邦基金利率上調至2.25％至2.5％。但觀察中國人民銀行（大陸央行），從近期美聯準會（Fed）升息後的反應來看，人行都比較淡定。

植信投資研究院研究員董澄溪認為，與日本、歐盟國家相比，大陸對於能源進口的依賴性較小，受到輸入性通膨影響也相對較低，讓消費者價格更穩定。他說目前除日本以外，世界主要央行跟隨美聯準會收緊貨幣政策，而大陸貨幣政策保持穩健，仍有寬鬆空間，同時經濟預期邊際好轉也會對人民幣資產起到支撐作用。

但值得觀察的是，從7月4日開始，人行連續10個交易日開展30億元（人民幣，下同）的小規模逆回購操作，一度引發業內對於市場流動性和貨幣政策走向的探討。

據中新經緯引述東方金誠首席宏觀分析師王青認為，7月份逆回購規模多次變化，更多體現貨幣政策對資金面、市場風險情緒的靈活應對，但是否意味著操作框架發生根本性調整還有待觀察。

而後續美國動作上，美聯準會（Fed）主席鮑威爾也還暗示9月可能會再升息3碼。最新聲明中指出將按計劃在9月份加速縮表，讓抵押貸款支持證券（MBS）的每月縮減上限升至350億美元，而國債的每月縮減上限也升至600億美元，堅定致力讓通膨回歸2％的目標。