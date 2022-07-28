文、圖/健康醫療網

在夏天時，不少民眾身上會出現白色斑點，擦藥都不會好，讓許多民眾感到困擾，高雄市立聯合醫院皮膚科醫師許成名表示，此類白斑俗稱汗斑，又稱變色糠疹，在濕熱夏天非常容易發生，但因外觀與其他疾病相近，因此若患者一開始先自行到藥局購買藥膏，常會因診斷失準而延誤治療時機。

許成名表示，汗斑發生部位是流汗頻繁的上背部、頸部、手臂等，從白色到粉紅或深紅的脫屑斑塊，多塊融合成不規則形狀。他表示，引起汗斑的病因主要為馬拉色菌屬 (Malassezia species)，這類真菌的代謝物會吸收紫外線或阻斷黑色素形成的路徑，因此感染的部位常會有色素脫失的情況。

許成名表示，汗斑診斷依據可透過刮皮屑(KOH test)或伍氏燈(Woods lamp)照射，汗斑的脫屑通常較細小，在刀片刮皮屑後會大量增加，目前在診間治療的主力是一些抗黴菌的藥膏，若範圍太大或外用藥效果不彰時，也可用抗黴菌的口服藥治療。

此外，臨床上不乏濕疹和汗斑同時出現的情形，增加診斷難度。許成名提醒，在一般的藥局求助時常會拿到複方的藥膏，雖然名義上對兩者都有效，但其中含有的類固醇成分常會讓治療效果打折扣甚至讓範圍擴大。因此臨床上若有考量到汗斑這個診斷時，務必避開含類固醇的外用藥，建議患者可尋求皮膚科專科醫師的協助，定時使用藥膏，並保持患部乾爽以減少復發的機會。

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