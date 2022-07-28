「2022臺灣文博會」即將在8月5日移師高雄，在27日舉行展前記者會，有文化部長李永得、高雄市長陳其邁、台灣設計研究院院長張基義、總策展顧問龔書章、總策展人林昆穎，以及各館分策展人與連江縣政府秘書長張龍德、嘉義市政府文化局長葉國樑、看見台灣基金會執行長陳文堂等人與會參加，分享他們心目中的島嶼能量。

文化部長李永得說，此次臺灣文博會是辦理10年後首次的「移動」，特別感謝高雄市政府的全力支持、投入及活動串連；策展團隊與在地策展人充分融合，在文化策展區以三個主題呈現臺灣的多元文化；近500個文創品牌及業者、近4成的中南部廠商加入，展現臺灣豐沛的文創設計能量。

高雄市長陳其邁表示，這次文博會來到高雄，也將有機會以高雄的角度來放眼世界，更展現臺灣民主自由及多元聲音綻放的價值，今年文博會以「群島共振」為主題，也正是呼應這樣的潮流，讓臺灣在地多元豐富的文化觀點都能有展現的舞台。

今年度「2022臺灣文博會」主題是「群島共振 RESONANCE ISLAND 」，邀請大家在這座熱烈島嶼上體驗交流生活，共振出臺灣的壯闊文化。高雄流行音樂中心的「文化策展區」於8月5日率先開跑，高雄展覽館的「品牌商展區」（文創品牌及IP授權）則於8月10日盛大開展；同時，也將推出全新線上洽商媒合平台，協助國內參展業者共同拓展國際市場，提升整體文創產值。