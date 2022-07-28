女星董梓甯（梓梓）擁有甜美顏值、迷人電眼和傲人E級美胸，她還被受封為「真人版娜美」，董梓甯也不吝嗇放送福利，她放送紅色泳裝照，直呼是：「這是辣椒的顏色」，不只胸前大開、只有2個扣環連接，下半身還辣開高衩，董梓甯身材曲線被看光，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，董梓甯穿上紅色高衩連身泳衣，胸前大開深V外，還心機只用2個扣環連接，讓她W形美胸呼之欲出，更吸睛的是，董梓甯轉身沒布、下半身還辣開高衩，邪惡視角讓她美背、蜜桃臀和一雙長腿全都露，董梓甯曬泳裝照也幽默直呼：「這是辣椒的顏色」。

董梓甯放送福利畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛驚呼：「好美又好辣喔！超性感喔！」、「這應該是魔鬼辣椒，太辣了」、「梓梓眼神電的我不要不要的，第三大挖空美背 性感」，留言滿是好評。

其實這套泳裝獲得不少女神的喜愛，YouTuber蕾菈（Lyla）、「最美空姐」林佩瑤也都曾穿過，不過三人各自穿出特色，不只輕鬆駕馭高難度泳裝，好身材更是辣翻全網。