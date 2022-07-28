歐盟執委會在周三要求歐盟27國採取更有力和協同的行動，一起對抗猴痘。目前世衛組織(WHO)已經將猴痘宣布為全球公衛緊急事件。

歐盟衛生事務專員Stella Kyriakides在給各國衛生部長的信件中表示，歐盟是檢測病例的中心，歐盟需要合作控制傳染病。Kyriakides還敦促各國部長加強監測和病例報告，追蹤和隔離接觸者，並接種疫苗和明確的風險溝通。

繼5月份首次報告歐洲病例後，目前全球75個國家的病例數激增至逾1.6萬例。到目前為止共有5人死亡，都在非洲。

Kyriakides強調，各成員國在獲得完整更新數據之後，應向歐洲監測系統報告相關資料。各國還應該根據歐盟CDC中心的建議，制定明確的追蹤和隔離指引規定。

歐盟已經從丹麥的生技公司Bavarian Nordic購買了16萬劑疫苗，Kyriakides要求尚未簽約的成員國須儘快簽約，以確保疫苗的供應。

Kyriakides補充說，目前的病例集中在男同性戀者中，他們不應該「因為猴痘疫情而成為關注目標、受害者或遭邊緣化」。