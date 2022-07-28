華南金(2880)旗下華南銀行與轉投資的華南國際租賃，提供桃園地區最大知名殯葬企業「御奠園」停車場太陽能種電方案，合計融資總額新台幣九千萬元，響應政府永續能源政策。

太陽能電廠建置計畫，由御奠園總經理黃崇真總經理積極規劃園區種電，善盡能源轉型之責，並讓御奠園每月有台電穩定的售電收入，也提升園區的服務品質。在炎炎夏日下，讓貴賓擁有完善的停車環境，在台灣「能源轉型」道路上，與華南銀行一起善盡社會責任。

華南國際租賃依據工程進度及官方申設流程分階段撥款，於建置期提供近八成之設備融資，可大幅降低興建前期之資金壓力；待完工後，再由華南銀行代償前段租賃之設備融資款，在台電20年保證收購價格之架構下，提供15年期的中長期融資；並由華南產險提供施工期間之安裝工程險及完工後之電子設備險、意外險等保障。

華南國際租賃耕耘再生能源產業近三年來，協同華南銀行積極參與太陽能電廠與儲能融資，陸續完成新竹工業區第一場BOT太陽能停車場興建(棚架式)、漁業署台南安平漁貨中心屋頂及漁船碼頭、澎湖太陽能停車場(棚架式)、政府公家機關與學校辦公樓教室宿舍及風雨球場，包括露天球場增設太陽能屋頂、雲林彰化重金屬污染農地、再生能源儲能案，融資核准金額已逾新台幣20億元。