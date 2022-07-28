在三星還算不太差的最新季報帶動下，韓股28日開高走高，目前在2,436.27點，漲20.74點或0.86%。同時，韓元也大升。

韓國三星半導體近來消息不斷，繼少東李在鎔有可能即將被特赦外，28日公布最新財報中，第2季淨利也年增15%。不過，彭博社卻認為，消費性電子產品需求降溫，三星上季獲利並不如預期，增添2022下半年不少營運變數。

三星電子盤中一度上漲0.8%，後因獲利回吐賣壓，漲幅縮小至0.5%左右，SK海力士則是開高走跌0.3%。

其餘大型個股上漲居多，電池大廠LG Energy Solution大漲5.21%，大化學廠LG Chem大漲5.66%，三星SDI漲2.16%，大藥廠Celltrion漲 0.53%，三星生物漲2.38%。不過，現代汽車卻跌0.51%，起亞也跌0.37%。

韓元兌一美元匯價在1,304.2附近，韓元大升9.1元。