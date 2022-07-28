日系、美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告，均認為目前整體市場疲軟，加上大陸當地依舊不振下，分別將目標價由1700元降到1500元、2100元降到1700元，但對於2023年祥碩營運則是同聲叫好。

日系外資表示，祥碩股價自5月至今已經修正17%，幅度較台積電(2330)的15%更大，有鑑於先前報告指出，半導體產業今年第一季已經為頂部，加上4月開始有美國/歐洲通膨問題、烏俄戰爭、大陸封控等負面問題。最新針對祥碩也進一步削減營收預測，主要是為了反映大陸封控結束後，CPU相關業務並未有明顯的恢復，且當地政府在其他地方支出後缺乏預算，大陸市場2021年貢獻祥碩營收約15%，目前假設下半年不排除為零，因此，預計祥碩第三季營收將僅季增加4%，故維持買進評等、目標價由1700元降到1500元。

日系外資強調，看好2023年將是祥碩快速增長的一年，主要動能來自USB4主機和設備新品量產；再者，大陸當地CPU招標的恢復；以及英特爾Meteor Lake平台的延遲，對祥碩代工的AMD DT晶片組和U4主機帶來了好處，且英特爾的價格上漲也預示著AMD從今年第四季度開始的市占率可望增長。

美系外資表示，有鑑於反映需求放緩，目前大陸市場和客戶拉貨動能減弱，故降低對祥碩的預估，故維持加碼評等、目標價由2100元降到1700元，調升祥碩第二季每股盈利預測至2%、落在10.9元。

但美系外資強調，祥碩2023年在AMD 600新品帶動下，利潤率將增長，祥碩可以說是業界少數2023年受看好的公司。