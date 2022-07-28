非同質化貨幣（NFT）興起，虛擬資產成為熱潮，除了具有科技特色外，名人網紅的加持也提升了它的價值。周杰倫的服飾品牌PHANTACi，於今年初推出限定10,000隻的NFT「Phanta Bear」於開賣當日即搶購一空，獲利2.8億新台幣，代表了NFT市場的崛起。除此之外，近日「Phanta Bear」還與線上策展平台EchoX合作，推出了「可以吃的NFT」，邀請名廚江振誠跨界打造限定套餐「Afro Bear爆炸熊」，帶動元宇宙的世界從虛擬走向現實。

8月4日金手指獎論壇，將邀請EchoX的執行董事/ LeadBest Consulting Group 創辦人暨執行長李佳憲現身說法，他將帶領大家深入了解周杰倫與江振誠的跨界合作，如何將NFT及Web3時代的特色做完美的結合。李佳憲表示，未來NFT將被賦予更多使命，不僅能管理客戶關係，還能夠提升品牌印象，EchoX也將會持續為更多品牌提供賦能NFT服務。

李佳憲畢業於台灣大學工業工程研究所，現為臺灣最年輕的悠遊卡公司董事，曾共同創辦台灣最大的行動整合行銷公司「時間軸科技」。身兼數職的他對於企業創新、數位轉型有豐富的實務經驗，也熱衷於連結產官學的資源，幫助產業排除痛點，替客戶提出數位解決方案。金手指獎論壇於8月4日開啟第一場，我們誠摯地邀請您一同前進Web3的世界，與未來接軌，並共同瞭解次世代未來行銷方案與創新應用。

第23屆金手指獎報名截止至8/31，本屆應因企業數位化轉型及元宇宙的興起，新增設獎項「沉浸式體驗應用奬」及「元宇宙NFT應用獎」，希望利用元宇宙、NFT、WEB3.0區塊鏈技術等概念，連結目標族群進行行銷，完成虛實整合的行銷目的案例作品。詳細參賽辧法可參考金手指獎官網。

論壇資訊：日期為8月4日，時間是下午2:00-4:30，形式採線上論壇 (報名後將提供會議連結)，詳情請上報名網址。(資料來源/陳安妮)