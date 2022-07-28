日本35歲知名女星石原聰美（石原里美），出道以來憑著甜美臉蛋與清新氣質受到大批觀眾喜愛，即使在2020年閃電宣布嫁給圈外上班族男友，並在今年順利產子，也絲毫不影響他的高人氣。而4月份才剛生產完的石原聰美，只休息短短3個月就復出參與節目錄影，而產後的真實身材及狀態也因此曝光。

石原聰美於2020年10月宣布與圈外上班族男友結婚後1年就成功懷孕，今年4月23日也透過經紀公司發表聲明，表示「這一年來，我真切的感受到身邊每一位的支持，也第一次感覺比自己生命還重要的存在已經誕生，打從心底感到幸福」正式宣布升格當媽，雖內容沒有透露孩子實際的出生日期及性別，仍受到大眾祝福。

但沒想到石原聰美產後才休息短短3個月，就在近日宣布復出現身節目錄影，而在公開的照片及影片中，只見石原聰美穿著一件藍白相間的綁帶長裙現身，並露出招牌甜笑，開心的與大眾打招呼。

網友看到後都被她絕佳的狀態及纖細身材嚇壞，完全看不出才剛生過小孩，紛紛留言「真的很漂亮，這個狀態也太好了吧！」、「太好看了，就是集美貌與氣質的大美女」、「還是跟以前一樣，狀態好到沒有變化」、「她笑起來依然好甜」、「如果狀態一直這麼好真是太令人羨慕了」、「她的笑容總是讓人元氣滿滿」意外成為話題。