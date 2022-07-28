本月19日新北市42歲丁姓男子在板橋區酒後亂打110，謊報發生槍擊案，還有人中槍受傷，轄區海山警分局如臨大敵，火速派遣大批警力到場，警方疲於奔命四處查訪，最後證實係民眾謊報。警方追查出是丁男涉嫌謊報，通知丁男到案後以誣告罪嫌送辦。
據了解，丁男19日晚間與數名友人在板橋區釣蝦場飲酒作樂，晚間10時許已酒醉的丁男叫Uber欲返家，在路邊誤將他人自小客車當成Uber，與自小客駕駛爭吵，丁男氣憤下竟撥打110報案，指稱現場發生槍擊案，還有民眾中槍倒地。報完案後，丁男將自己的手機交給仍在場友人，自己卻跑回家呼呼大睡。
警方與消防救護人員獲報火速趕抵，卻未發現槍擊案跡象，經查訪在場人，所有人均稱整夜無事，確認謊報無誤。
警方根據報案通聯紀錄，查知丁男涉嫌謊報，經通知丁男到案說明，偵訊後以誣告罪嫌將丁男函送檢方偵辦。
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