綠營質疑蘇宏達適任性，王鴻薇分析林陣營怕台大學倫會做出抄襲結論，先買一個保險。（陳俊吉攝）

台大學術倫理審定委員會（學倫會）昨審查前新竹市長林智堅碩士論文涉抄襲案，但因召集人蘇宏達認定是「醜聞」引發綠營質疑。國民黨文傳會副主委王鴻薇今分析，林陣營是擔心台大學倫會做出抄襲結論，先買一個保險。

王鴻薇說，民進黨與林智堅陣營心知肚明林的兩本論文都抄襲證據明顯，所以先抹黑學倫會召集人蘇宏達，再抹黑學倫會結論，這樣才有利林的桃園市長選舉，採拖延戰術，要拖過林選舉，手法無恥。

王鴻薇認為，面對論文抄襲爭議，林智堅應該應捫心自問自己到底有沒有，而不是質疑學倫會；林的學長余正煌都敢到學倫會理直氣壯說明，林認為自己沒抄襲，為何不敢？林陣營相關的回應，證明林怯戰、沒有能力直接到台大學倫會說明。

對林智堅公布指導教授陳明通寄給林的助理楊玲宜，以證明碩士論文原創性的電子郵件。王鴻薇也質疑，這是一個奇怪的郵件，若論文是林寫的，指導教授做修正指導，為何沒有林與陳兩人往返的郵件？林講得清楚？陳也說看看？

王鴻薇也提到，林智堅聲稱自己兩本碩士論文原創性，為什麼不敢將論文電子檔公開在網路上？到底在躲什麼？