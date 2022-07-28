詹姓男子與詐騙集團合作，吸收劉姓、何姓等4名16歲左右的青少年當車手，該集團亂槍打鳥打電話給民眾，誆稱其子女被綁架要贖金，1名陳姓民眾被騙，將100萬現金放在內湖某國小大門旁，由詹指使車手前往取款，士林地檢署日前偵結，依組織犯罪、加重詐欺起訴詹男。

起訴指出，詹男2022年3月與詐騙機房合作，找來未成年的堂弟及另3名未成年人，遊說4人充當車手，機房得手後就要立刻出動取款。

今年3月18日，陳姓民眾接獲騙徒來電，表示他的女兒因積欠毒品貨款，現被黑道押走，陳一時不查信以為真，經討價還價後答應先給100萬，陳後依指使前往內湖某國小，在大門旁將裝有100萬的袋子放下，事後以詹嫌車手小組取走。

陳當天晚上，又將價值45萬的金飾及5萬現金，放至港墘路某停車場，事後也由詹等人取走，在分配報酬後其他全數上繳給詐騙集團。

內湖警方經連月追查，日前逮捕詹在內的多名犯嫌，但詹警訊時，將責任推給未成年的堂弟，表示其他青少年也都是堂弟找來的，不知道他們在幫詐團當車手。

檢方比對青少年車手供詞及手機聊天紀錄，認定詹才是主謀，因有共犯未到案，建請持續將詹羈押禁見，並依組織犯罪、加重詐欺取財、洗錢罪起訴詹等3嫌，4名青少年則交由士林地方法院少年法庭調查中。