蔡英文總統今天表示，政府已經規畫在2030年以前，投入9000億元經費推動淨零轉型相關計畫，面對未來歐盟「碳邊境調整機制」及綠色供應鏈等要求，政府會協助企業邁向淨零轉型，希望讓公私部門一起投入資源組成淨零聯盟，一定能帶領臺灣產業永續發展。

工商協進會第26屆新任理監事今天由理事長吳東亮率領，在總統府資政黃茂雄和經濟部次長陳正祺陪同下，赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文指出，因為疫情的影響，世界變得越來越數位化。未來數位轉型將貢獻全球過半的經濟成長，因此政府將成立「數位發展部」，加速推動國家數位發展政策，不僅要打造更完善的數位經濟發展環境，也會協助企業提升數位實力，讓臺灣在後疫情時代繼續取得優勢。

2050淨零轉型是大家非常關注的發展方向。她說，政府已經規劃在2030年以前，投入9000億元經費推動淨零轉型相關計畫。接下來，臺灣產業在國際上要面對的挑戰，就是未來歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）碳關稅及綠色供應鏈的要求。

蔡英文表示，產業界都非常重視這個議題，並且採取行動，政府也會跟業界密切合作落實「企業社會責任」（ESG），協助企業邁向淨零轉型。希望讓公私部門一起投入資源，組成淨零聯盟，以大帶小，相信在公部門的協助、產業界的努力，一定能帶領臺灣產業永續發展。