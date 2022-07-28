國民黨提名蕭浚二，投入社頭鄉長選舉。（蕭浚二提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨提名蕭家申，投入社頭鄉長選舉。（蕭家申提供／吳敏菁彰化傳真）

為了年底選舉提名擺不平，彰化縣議員蕭如意，繼27日張東正退黨，拋出震撼彈後，28日也發出即日起退出國民黨的聲明，將以無黨投入社頭鄉長選舉，國民黨提名社頭農會總幹事蕭浚二，民進黨提名蕭家申，藍營分裂，年底將形成「三巨頭」拚戰，綠營支持者認為是團結的民進黨對戰分裂國民黨。

今年國民黨社頭鄉黨部辦理參選登記，蕭如意沒有參加，當時就表態，年底社頭鄉長選舉，是他重要的「人生一戰」，不會放棄。

蕭如意表示，一直是忠貞黨員，擔任社頭鄉黨部主委十幾年，硬生生被換掉鄉主委一職，感覺被打壓，顯然年底選舉已有內定人選，再投入登記也沒意思，萌生以無黨投入社頭鄉長選舉的想法，經幾個月思考，勤跑基層，28日決定拚了。

蕭如意說，在國民黨最艱困的時候，擔任區黨部主委，不敢說勞苦功高，但也克盡職守，今年是選舉年，卻在新縣黨部主委任上後，無預警遭解職，「換上新主委，有任何輔選經驗嗎？」真是情何以堪，為了地方發展，為了不讓乾淨社頭硝煙瀰漫，讓單純選舉不再被見縫插針，也為了鄉親承諾，宣布即日起退出國民黨。

國民黨縣黨主委蕭景田表示，蕭如意是資深老黨員，政治上也有傑出的表現，退黨感到驚訝、不捨，還是會盡力挽留，一起繼續為黨打拚，鄉黨部主委改任蕭浚二，並非針對個人，是希望能建構黨部健全的組織架構，黨章規定二年一任，得連任兩屆，只是以往都沒落實，26鄉鎮都是同步啟動。

這屆民進黨社頭鄉長劉錦昌兩任將屆滿，民進黨提名曾參選過社頭鄉長的社頭連絡處主任蕭家申。綠營已完成了整合，面對藍營分裂，希望成功交棒。

蕭如意擔任過一屆代表會主席、兩屆鄉長、兩屆議員，深根基層，地方認為，投入選舉，也是實力派選將，勢必瓜分藍營票源。

國民黨提名蕭浚二，則得到前鄉長魏陳春惠、蕭博修等支持，他表示在社頭農會服務14年間，紮實的耕耘地方。