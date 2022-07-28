智伸科(4551)5元現金股息今天除息，盤中漲幅超過8％，大漲14元，順利完成填息。

智伸科上半年受惠於汽車零件事業營收回溫，電子及醫療兩事業出貨增加，合併營收46.28億元，年增2.7％，為歷年同期新高。

大陸祭出新能源車下鄉政策、購置稅減半優惠，刺激政策效果顯現，近期汽車客戶已開始上修預試量，拉貨力道回升，大陸自主品牌與供應鏈將成為大陸車市下半年復甦的最大受惠。智伸科在汽車供應鏈秩序逐漸恢復，又有新專案挹注，加上電動車客戶財報優於預期，下半年汽車業務穩定成長。

智伸科今年上半年一度受到汽車零件出貨影響，但電子及醫療表現高於預期，其中，電子受惠雲端硬碟需求持續出貨；醫療手術器械新品仍在快速滲透市場初期，且微創手術趨勢有新客戶訂單貢獻，醫療業務將保持強勁增速，今年預期醫療營收貢獻年增50％以上，2023年持續導入新客戶，預期可維持高成長動能，因醫療產品毛利率較高，加上原物料舒緩，有利於產品組合改善，將對毛利率有所幫助。