根據外媒取得Rivian Automotive內部發送給員工的電郵顯示，這家美國電動車廠即將裁員6％，藉此節省支出以因應通膨壓力和迅速變遷的經濟情況。目前Rivian總員工數約1.4萬人。

Rivian執行長史卡林格（R.J. Scaringe）在電郵中發布裁員消息，表示過去半年來通膨飆升、利率急遽上揚、商品價格續漲，使得全球資本市場緊縮。執行撙節成本計畫為要確保該公司製造事業可持續成長，無須額外籌資。他並提到裁員不適用於伊利諾州諾默爾（Normal）的工廠，此為Rivian唯一廠房所在。