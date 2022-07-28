從2022年1～6月的各純電動汽車（EV）廠商的全球銷量來看，繼2021年之後，美國特斯拉（Tesla）仍排在首位。而推出相對低價格車型的中國比亞迪（BYD）躍居第二位。韓國現代汽車集團在美國4～6月純電動汽車銷量超過混合動力車（HV），躍居第五位。

另外，在前20家企業中，中國企業就占了12家，家數與2021年全年相同，但純電動汽車專業廠商小鵬汽車（成長2.2倍）和合眾新能源汽車（成長3倍）擴大了銷量。2015年設立的新興廠商浙江零跑科技銷售5萬輛，新躋身第17位。

日本經濟新聞28日報導，根據調查公司MarkLines的數據和各企業的發表進行統計，對象為在全球66個主要國家和地區上半年銷售的約300萬輛純電動汽車。

資料顯示，排在首位的特斯拉的銷量為56萬輛，由於中國疫情管控措施的影響，作為主力基地的上海工廠的產量下滑，上半年銷量僅比上年同期增長46％，這較2021年年增9成的增速有所放緩。

排在首位的特斯拉增長乏力，另一方面，提高存在感的是上一年居第四位的比亞迪，銷售32萬輛，超過上海汽車集團和德國福斯，排名提高至第二位。比亞迪3月結束燃油車的生產，正在推進將經營資源集中於純電動汽車和插電式混合動力車（PHV）的戰略。PHV也銷售逾30萬輛，從加上純電動汽車的銷量來看，不管是在中國國內還是全球，均超過純電動汽車專業廠商特斯拉。

報導稱，比亞迪以SUV「元PLUS」和小型車「海豚」等人民幣10萬～20萬元的較低價位為中心，推出廣泛車型，贏得年輕人等的需求。7月21日還宣布在日本推出乘用車的方針，計劃自2023年開始銷售SUV等。

另一方面，從降至第三位的上海汽車來看，與美國通用汽車等的合資企業涉足的小型車「宏光MINI EV」增長放緩產生負面影響。「宏光MINI EV」之前以低價為武器，在中國地方城市為中心走紅，但因原材料價格走高而不得不漲價，廉價感因此減弱，銷售增長乏力。