胡宇威感受角色缺失母愛，崩潰痛哭。（八大提供）

曾沛慈在《親愛的亞當》裡，化身一名顏值與智慧兼具的醫生，優雅的知性穿搭，自開播以來就引起粉絲關注，然而拍攝期從天氣冷拍到天氣熱，演員經常穿著冬衣在夏天拍戲，曾沛慈笑揭：「因為劇中角色很常穿長版風衣外套，如果風衣內裡材質再鋪墊一層的話，就會很痛苦！」加上戲裡的場景「診所」沒有冷氣，所以在拍戲空檔，就會看到她電扇不離身的狂吹風消暑。

曾沛慈透露，夏天拍戲最怕變醜，尤其擔心流汗導致整個妝溶掉，「因為我的汗是不流就不流，一流就是水龍頭式的爆發，甚至會變成瀑布，所以我的妝就會變成水狀的奶油妝，完全上不了鏡頭。」為了消解暑氣，她試過各種方法後，認為最有效的其實還是毛巾沾水直接擦皮膚，「因為拍戲就沒辦法這樣擦。」她打趣分享：「聽說退熱貼很好用，我有在考慮要試看看。」

《親愛的亞當》，即將進入精彩尾聲，本週劇情進展，胡宇威與母親周丹薇失和，親子關係緊張，即便知道媽媽已重病，他也不願探望，讓飾演哥哥的李運慶十分痛心，希望能居中協調，修補母親和弟弟之間的感情。劇中，李運慶對弟弟胡宇威說：「我知道你最在意的，是媽沒有給過你一個擁抱，所以你不能原諒她。」

簡單一席話直戳內心深處，這場戲讓胡宇威情緒崩潰、大哭。胡宇威事後分享：「我覺得那一場戲讓『任少凡』可以打開心結，回到媽媽身邊。」當時他進入角色缺乏母愛的狀態，所以突然情緒一到，就忍不住爆哭了。

八大原創戲劇《親愛的亞當》每週日晚間八點在八大戲劇台全台首播。