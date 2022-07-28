女生結婚最怕遇到婆媳問題，但有一名女網友卻遇到暖心的婆婆，她表示近日娘家人確診新冠肺炎，婆婆積極地準備中藥材、三餐讓她帶回娘家，她看婆婆忙得不可開交的模樣，感動不已喊「阿母我愛妳啦！」貼文引發近萬名女網友羨慕，紛紛留言「有智慧的婆婆跟幸福的媳婦，上輩子拯救了整個地球」。

原PO今（28）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》，娘家人確診了，正當她還在苦惱要買什麼營養品和送什麼三餐時，婆婆早已聯絡中醫師準備一個禮拜的藥材，也煮好便當讓她帶回娘家。

原PO表示，婆婆邊裝袋邊說，生病的人要正常吃東西，營養要均衡，才會恢復得快，她看著婆婆在廚房忙進忙出的身影，感動地說，「阿母我愛妳啦！」她更搞笑地說，「但阿母妳的溫暖貼心，怎麼沒多遺傳給妳的兒子」。

貼文曝光僅4小時，吸引近萬人按讚、留言，「有智慧的婆婆跟幸福的媳婦，上輩子拯救了整個地球」、「令人羡慕的好婆家好關係」、「喜歡妳暖暖的文字，洋溢著滿滿的幸福」、「人是互相的，想必妳也是100%的用心對待婆婆，才有如此良好關係」、「別人的婆婆永遠不會讓人失望」、「這就是真把妳當自己人」、「嫁對婆家真的是太棒的事」。