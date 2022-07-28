台中市外埔區一名4歲女童，日前深夜以為爸爸外出散步了，於是趁門沒關好跑出去，照著記憶中的路線找爸爸，女童獨自走著走著，竟在田野道路嚎啕大哭，大甲警分局員警獲報到場安撫情緒，20分鐘後迅速將她護送回住處。

女兒平日晚間都會跟爸爸外出散步，當晚因住家門沒關上，以為爸爸外出散步了，便依著以往路徑沿途找爸爸，不料卻迷失在外埔區廍子路田野道路上，由於夜已深又遍尋不著爸爸蹤影，女童急得嚎啕大哭，引起熱心民眾上前關心。

大甲警分局安定派出所長陳叔銘、警員陳建宇獲報趕往，因女童無法清楚描述自己身分，警員頓時父愛爆棚連忙安撫並將她帶上車，逐戶拜訪、沿途詢問路人有沒有人見過女童，過了20分鐘到了楊姓警察友人住處，一眼認出女童疑為距離2公里外林姓居民小女兒，員警便將女童載返住處。

果然，女童爸爸已在門口外著急等候，一見女童平安便上前抱住，並連忙向警員表示感謝，保證之後絕不會讓孩子離開自己視線。

大甲警分局呼籲，民眾家中如有學龄前孩童，應時常注意其動態，不論在家或出門在外，平常就應教導幼童與家長的聯繫方式，以利員警方能及時提供協助。