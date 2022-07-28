前北市議員羅智強。（資料照/杜宜諳攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅台大碩士論文風波越演越烈，關鍵人物、新竹市調查站調查員余正煌發聲明強調絕未抄襲，身為台大人、也曾在台大任教的國民黨桃園市長參選人張善政，今（28）日也呼籲國安局長陳明通與林智堅，應配合台大調查出面說明，不要變成教育的罪人；國民黨前台北市議員羅智強則表示，對於余正煌的勇氣，心中有無限感觸，但也怕他贏不了「通堅二位趙高」。

張善政今在臉書指出，「面對國安局長和執政黨桃園市長參選人的雙重權勢。余正煌這一位基層公務員所面對的壓力，可想而知。同時，這篇聲明，也顯示較早陳明通的說明，是一種仗勢凌人的謊言，是在為林智堅論文抄襲護航，而以基層公務員為犧牲品。」他認為大學若沒有學術倫理、政治若失去誠信、文官若成掌權者的犠牲品，台灣就會一步步沉淪。

羅智強對此留言表示，看到余正煌出來捍衛名譽聲明，心中無限感觸，「當權勢滔天國安局長陳明通和桃園市長參選人林智堅，聯手反誣是余正煌抄襲林智堅時，一個公務員面對這二位『現代趙高』的指鹿為馬，請問需要多大的勇氣？他贏得了通堅二位趙高嗎？」

看見羅智強的留言，張善政回應，「 學術倫理、誠信政治、文官不受欺壓的價值，需要我們一起守護！」而立委李貴敏亦留言指出，「公理是非是一切的根本，誠信更是學術的基石！」