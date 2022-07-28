警方才剛查獲詐欺通緝犯，又趕到銀行勸說遭詐騙的吳姓老翁。（淡水警分局提供）

新北市警方積極打詐，淡水警分局中山路派出所，前（26）日接連在半小時逮捕詐欺通緝犯、阻擋詐騙200萬。其中遭逮的詐欺通緝犯剛在菜市場買完菜，被警方逮捕時，還心心念念想著剛買的雞蛋，上警車前不忘叮囑警員：「小心！不要把我買的雞蛋打破了！」

中山路派出所巡佐蘇樹煌與警員石永軒前天上午10許執行巡簽轄區銀行勤務時，看見銀行外1名男子將口罩拉下正在抽菸，於是便上前提醒他要將口罩戴好，在查詢聯籍資料時，發現眼前的洪姓男子（40歲），竟是今年6月遭宜蘭地檢署發布的詐欺通緝犯，不過洪男也不知道自己遭到通緝，因此顯得錯愕。

他向警方表示，自己剛去菜市場買完菜，抽完菸就要回家了，是遇到警方盤查身份，才知道自己遭到通緝，不過他仍配合警方執法，但在上警車前，還是很掛念剛剛在菜市場買的雞蛋，叮嚀警員要小心，別把剛買的雞蛋打破了。

就在警方要將洪男解送回派出所時，又接獲銀行通報，表示有1名老翁遭到詐騙，要臨櫃提領200萬現金，警方趕往了解，原來這名71歲吳姓老翁日前接到詐騙電話，對方以投資「海水淡化工程」為話術，要求他提領200萬到台北交付。

吳翁一開始對警方的勸說並不領情，還堅稱該項投資不會有問題，最後警方通知其女兒一同勸說，並說明諸多不合理之處，最後吳翁態度才逐漸軟化，驚覺自己遭到詐騙，也感謝警方的苦勸，讓他保住老本。

淡水警分局提醒民眾匯款前，務必再三查證，發覺可疑，立即撥打165反詐騙諮詢專線查詢或110請警方協助，警方也將持續聯合金融機構共同「識詐」、「阻詐」，攔阻詐騙於第一線櫃檯窗口，守護市民財產安全。

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