緬甸軍方於6月3日宣布判處4名緬甸民運人士死刑，依據外交部掌握，這4名民運人士已經遭到處決。對於緬甸軍方宣稱依法以「指導、安排、執行密謀恐怖行動，造成無辜百姓死亡」等罪名，對4名民運人士處以極刑，外交部至感遺憾，並予以譴責。

緬甸國營媒體《緬甸環球新光報》（Global New Light of Myanmar）報導，緬甸軍政府已經處決4名民主倡議人士，指控他們協助進行「恐怖行為」，這是緬甸數十年來首度執行死刑。

報導指出，遭到處決的4名男子包括53歲緬甸知名民運人士覺敏友、41歲、與翁山蘇姬同黨的全國民主聯盟（National League for Democracy）前國會議員暨前嬉哈藝術家漂扎亞導，另外2名遭到處決的人士為Hla Myo Aung、Aung Thura Zaw。

外交部發言人歐江安表示，台灣身為國際社會擁護和平、民主與自由的國家，再次呼籲緬甸軍方尊重人民言論及集會自由，並且鼓勵緬甸各利害相關方，應透過和平、理性對話化解衝突，以早日恢復緬甸的民主政治。

歐江安指出，外交部將持續支持國際社會對於恢復緬甸民主、保護人權所採行的相關決定與作為，並期盼各國透過國際組織及對話平台，共同促進緬甸的和平與穩定。