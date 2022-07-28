新竹棒球場再起爭議，立委邱顯智28日踢爆，球場開幕活動竟是由新竹市舊社國小來「代辦」。市府28日回應，與各級學校是長期夥伴關係，教育處與學校以各自專業相互配合，並強調相關採購流程一切合法。

教育處表示，市府與各級學校長期是夥伴關係，近年竹市推廣新校園運動，教育處也為學校辦理通學步道建置、校舍改建、校園整體規劃等，教育處與學校以各自專業相互配合，為新竹市教育發展奠定穩定基礎。

教育處指出，相關採購流程一切合法，教育處與學校長期為夥伴關係，如語文競賽、舞蹈及音樂比賽、節慶活動等由學校輪流協辦，且相關活動皆由教育處主責、協調市府跨局處人力支援，竭力為全體市民服務。

市府祕書楊汶璇指出，民代列舉相關活動，不分黨派皆有民代熱情參與，拍照留念、打卡都有留下記錄，對於部分民代是否選擇忽視活動現場全體市府人員的努力及成果，為了選舉刻意混淆視聽，都不樂見，更對此感到遺憾。