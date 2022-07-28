基隆市中正公園是許多基隆人從小的回憶，近日希望之丘親子遊戲設施再造計畫正式啟動，民進黨基隆市長參選人蔡適應表示，將邀集各界與專業團隊共同參與，希望能夠整合各方意見，打造出一個世代擁有共同回憶及共融的場域。

蔡適應今（28）日在臉書表示，現任基隆市長林右昌提出希望之丘整體規劃，是針對許多基隆人從小在中正公園遊園的回憶。他透露，市府團隊規劃邀請孩子王、大小玩咖、幼教老師、特公盟及專業設計團隊共同參與，希望能夠整合各方意見，妥善運用「地形高差」的場域特色，配置不同年齡層的遊具與休憩空間，並針對場域安全等進行加強。

此外，蔡適應提到，「天鵝洞區域」過去是基隆文人、書道會等吟詩作詞的場域，而他也協助市府向內政部爭取預算，希望對天鵝洞進行整體規劃，會由林右昌先向議員爭取支持，並由市府作前期規劃，若能順利爭取到預算，明年就能動工。

蔡適應說，期盼希望之丘、天鵝洞等場域，未來都能成為全年齡層都能輕鬆遊憩的好地方！