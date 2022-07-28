悠遊國旅1300元補助上路，又是暑假旅遊旺季，獲民眾超熱烈響應，位於嘉義縣太保市的預售案「高鐵國際城」搶搭這一波國旅熱潮，民眾只要賞屋捐出嘉義當地住宿發票，即可現領200元旅遊金，活動結束後，發票將全數捐助給「嘉義縣慈善團體聯合協會」做為公益回饋。

圖說：民眾搭高鐵到嘉義旅遊，高鐵站周邊有不少好玩的景點。(清景麟建築團隊提供)

清景麟建築團隊「高鐵國際城」位於嘉義高鐵特區，基地距離高鐵嘉義站僅350公尺，民眾搭高鐵到嘉義旅遊，高鐵站周邊就有不少好玩的景點，如故宮南院、台糖蒜頭糖廠等知名景點，未來五分車延駛高鐵段還能提供更多觀光機能。

清景麟建築團隊表示，因應此波國旅熱潮，特別針對來嘉義縣市旅遊住宿的旅客，推出超狂加碼回饋。清揚國際副總經理謝宗澂表示，「高鐵國際城」主力坪數30~38坪，目前周來人約40組，預估活動可增加200組來人。

謝宗澂說，只要憑7/15之後「入住嘉義縣市旅宿之發票」，於活動期間8/1~8/31至「高鐵國際城」接待中心賞屋，捐出發票立即領取現金200元旅遊金，確認下訂並簽約者，再加碼贈現金1000元旅遊金，總計最高有機會獲得1200元。

除了賺現金補助，民眾還可兼做公益，清景麟建築團隊於活動結束後，也會將發票全數捐助給「嘉義縣慈善團體聯合協會」做為公益回饋，活動資訊：https://reurl.cc/oQLYY3。(記者張雅雲/嘉義報導)