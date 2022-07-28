美國參議院在當地時間27日通過「晶片法案 」（CHIPS-plus），將針對半導體產業進行補貼、對前沿科技研發進行撥款，整體涉及資金約2800億美元。值得關注的是，這項法案還有不少地緣政治條款，並將矛頭指向大陸。據《華爾街日報》指出，該法案旨在促進美國半導體產業發展，並應對大陸帶來的競爭威脅而得到兩黨的支持。

根據《環球時報》引述中國社科院美國研究所研究員呂祥表示，美國長期在高科技領域對大陸實行禁運，因此這項法案即使通過，短時間內對大陸半導體業影響也不明顯。

但他認為半導體是一個全球協作分工的技術密集型產業。大陸是全球半導體製造大國，美國的做法人為破壞了產業鏈條，對疫情後全球經濟的復甦勢必產生負面影響。

據了解，這項1054頁的法案主要涵蓋兩個重要部分。第一是向半導體行業提供 527億美元的資金支援，鼓勵企業在美國研發和製造晶片，並為這些企業提供 25％投資稅抵免，並授權在未來幾年提供約2000億美元的科學和技術研究資金，涵蓋人工智慧、機器人技術、量子計算、電池技術、生物技術等對未來競爭力至關重要的領域。

另據央視先前報導，該法案將為美國半導體行業設置「護欄」，限制獲得補貼的公司在大陸投資。

而此次美國投票表決結果也表明兩黨越來越擔心，面對大陸技術和經濟崛起，美國缺乏長期應對策略。尤其在疫情擾亂來自亞洲的晶片供應，讓各個主要行業受到影響導致擔憂更發激化。