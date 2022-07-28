美國能源署（EIA）最新數據顯示，美國上周原油出口量暴增21%，平均每日有455萬桶原油出口至海外，創下歷史新高，這些原油的目的地主要是歐洲國家，他們在俄烏戰爭爆發後降低對俄羅斯能源的依賴，並轉向美國，不過美國國內也出現戰略石油儲備下降至歷史新低的隱憂，甚至被認為有被「掏空」的疑慮。

綜合外媒報導，拜登政府在年初為了對抗高油價，祭出釋放1.8億桶戰略石油儲備的計畫，截至目前為止，美國能源局已經售出1.25億桶的戰略石油，未來幾周、幾個月還會持續出貨。

在此狀況下，美國戰略石油儲備的存量已經跌破5億桶，下降至新低點，只剩27天左右的用量，主因是俄烏戰爭爆發前，疫情趨緩原油需求暴增，俄烏戰爭後，美國也出口部分原油給歐洲，整體供不應求問題難以改善。

至於美國想積極推動的「俄羅斯原油價格上限」計畫，目前被許多專家打槍，他們認為是一個荒謬的想法，可能造成反效果。美國原本希望透過此計畫降低國內原油成本並減少俄羅斯的收入，但俄羅斯的銷售能源管道與反制手段都相當多。

事實上，不只原油，美國也在今年上半年成為液化天然氣的最大出口國，能源署說明，主要原因有三項，包括美國出口能力增加、全球需求增加，尤其是歐洲及國際天然氣（含液化天然氣）的價格上漲等因素。