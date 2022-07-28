跟進聯準會步伐，香港金融管理局在稍早前宣布調升基準利率75個基點，至2.75%，周四港股陷入震盪，恆生指數在漲跌之間拉鋸，目前小跌0.54%，為20558.30點。國企股跌0.4%，為7062.81點。

聯準會如市場預期宣布升息75個基點（3碼），其主席鮑爾在會後暗示可能放緩升息步伐，由科技股領軍，標普500指數漲2.6%，創下6月8日來收盤新高，那斯達克指數漲逾4%，創下2020年4月來最大單日漲幅，由中概股組成的金龍中國指數勁揚1.7%，

目前恆生科技股小升0.3%，比亞迪電子漲5.67%，表現最佳；其次為商湯漲4.7%。金蝶國際跌2.8%，跌幅最大。

大陸地產股和物管股持續走弱，龍湖跌逾4%，在藍籌股中表現最差。碧桂園、美的置業、合景、潤地、中海外、正榮服務、中海物業全面下跌。

教育股集體大漲，新東方宣布將回購最多4億美元自家股票，股價應聲飆漲逾9%，帶動天立控股大漲13.46%，新東方在線漲逾14%。