IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)法說會對2022年第三季市況釋出持平的保守看法，拖累今（28）日股價開低後下殺跌停162元。不過，多家外資出具最新報告，雖鑒於短期展望趨守而調降目標價，但仍看好長期後市，多維持「買進」及「優於大盤」評等不變。

歐系外資指出，欣興第二季業績令人驚喜，但由於上半年成長基期較高、客戶訂單展望持平、成熟產品庫存調整抵銷高階產品需求成長等因素影響下，公司對第三季載板成長看法轉趨保守，對下半年及明年供需後市提供展望亦有限，短期內可能持續壓抑市場情緒。

欣興認為成熟產品在第四季及明年的需求不確定性增加，但亞系外資認為，鑒於多元化客戶及高階產品組合增加，欣興所受影響較小，且技術升級使終端需求維持韌性，關鍵仍在於高階產品需求能否協助彌補缺口，並支撐稼動率表現。

考量非ABF載板應用的消費電子產品需求疲弱及較高的稅率，亞系外資將欣興2022～2024年每股盈餘預期調降2～5％，並基於載板市場近期展望較低迷調整本益比估值，將目標價自300元調降至250元，仍維持「買進」評等。

美系外資亦認為，欣興對對第三季獲利展望和基板需求的溫和看法，短期內可能造成市場情緒不那麼正向。儘管如此，市場共識已考慮到第三季毛利率及營益率下降，儘管欣興對第三季展望不甚樂觀，但美系外資認為市場大幅調降獲利預期的可能性較小。

鑒於下半年市場需求低於預期，第三、四季載板營收持平，美系外資調降欣興今年獲利預期2％，將明後2年毛利率預期分別調降0.5、1.1個百分點。但基於第二季展現更好的成本控管能力，調降欣興明後2年營業費用率預期，維持「買進」評等、目標價275元不變。

日系外資認為，蘋果CPU和高速運算（HPC）需求持續強勁，可能會抵消PC的CPU和GPU需求疲軟帶來的不利影響，進而使欣興下半年ABF載板營收成長，優於公司預期第三季載板需求持平看法。

儘管日系外資預計ABF載板供需缺口將縮小，尤其是成熟產品、筆電和GPU前景疲軟，但日系外資看好欣興在先進封裝趨勢中的獨特地位及較高的蘋果訂單營收貢獻，對欣興維持「買進」評等，惟鑑於市場需求疲軟，將目標價自332元調降至248元。

另一家美系外資則認為，欣興管理階層過去對市況看法向來偏向保守，對於管理市場預期並非壞事，且透露產品持續轉向高階規格，並認為仍是長期趨勢，儘管未來幾天股價可能表現低迷，但認為欣興第三、四季營收將持續成長、毛利率亦可望持續提升。

據美系外資調查，由於客戶產品轉換，欣興7月營收成長可能暫緩，但更新、更複雜的產品將持續推動ABF載板含量成長，使營收自8月起重返成長軌道。同時，第三季的可用產能仍將增加，且第二季台灣受疫情影響，預期營運效率會有所回升。

美系外資指出，欣興透露高階載板市場較不受終端需求放緩和供給增加影響，並認為欣興將明年資本預算一舉追加逾9成，顯示客戶仍非常需要高階載板產能。因此，雖將目標價自315元調降至300元，仍維持「優於大盤」評等，認為營運表現尚未觸頂。

歐系外資則相對保守看待，雖鑒於第二季營收及毛利率優於預期，將欣興今明2年EPS預期分別調升16％及3％，但認為明年毛利率及每股盈餘可能下滑，對欣興維持「持有」評等，目標價170元不變，建議投資者在需求展望改善時重新審視。