阿KEN破格演出家暴男。（時創影業提供）

陳語安在新戲被施暴，心有餘悸。（時創影業提供）

袁艾菲在戲中慘被騙。（時創影業提供）

熱播戲劇《愛情發生在三天後》，最新一集中，陳語安遭受老公阿Ken施暴，不僅被摔在地板、沙發上，還被打了一巴掌，陳語安因擔心看起來是假摔，就請阿Ken「來真的」，「當下完全能感受到被施暴的疼痛和心理層面的虐待，說實話過足戲癮，但是不會想再嘗試。」阿Ken也語帶歉意說：「看了畫面還是會打冷顫，心想我怎麼會這樣對她！」他表示拍完之後有承諾要請對方吃飯，可惜至今還未實現，他直呼：「是我的不對，我會請她吃飯的！」

為了詮釋「家暴男」，阿Ken深入瞭解施暴男性的心理，「從身邊朋友身上聽過這些故事，節目上也聽過來賓分享，通常他們生活中有些不良習慣，因酗酒賭博導致人生不順遂，累積負面情緒，道理又講不過別人，只能用原始的方式反擊配偶，證明自己可以控制這個場面。」他對該角色相當投入，「因為在綜藝節目上比較搞笑，少有反派角色找上門，期待導演推出外傳，以這對夫妻為主角探討家暴，應該會很精彩。」

阿Ken少見的在戲劇飾演「反派」，此次破格演出家暴男，他表示與導演馮凱認識20多年，感謝對方的照顧，也欣然接受這次挑戰：「他叫我演什麼我就做，他也會幫我想特別有趣、可以突破的角色。」他笑言：「凱哥（馮凱）一人可以兼任全劇組。」因此他非常信任導演馮凱的動作安排和武術指導，「演出時雖然會緊張，但還是全心全意投入營造氛圍。」

劇迷除了關心男女主角陳庭妮和劉冠廷的感情進展，施名帥、陳語安和袁艾菲的三角愛情也深受觀眾矚目，施名帥在劇中飾演看似多情實則癡心的「辣手」，意外和「初戀校花」陳語安分開，罹癌後才再度相見，身邊卻有多年相伴的「女版大仁哥」袁艾菲。

而袁艾菲將陷入金錢風暴中，竟然挪用公款加入高風險投資，卻慘被騙300萬，讓粉絲們心疼她竟然愛情、麵包兩不順，而身邊的一群好友們會如何伸出援手，展現友情的力量，也是接下來推動劇情的一大看點。

另外，《愛情發生在三天後》LINE貼圖已上線熱銷中，主演劉冠廷、陳庭妮、施名帥、孟耿如、林哲熹、施名帥、袁艾菲、陳語安、謝沛恩的賣萌貼圖，依照每個角色的個性和特色搭配趣味台詞，勢必引起粉絲搶購。

《愛情發生在三天後》由時創影業製作，時創影業、八大電視、東森電視共同出品，除網羅金鐘獎導演馮凱執導、許芸齊擔任編劇，於八大戲劇台每周六晚間8點播出、晚間9點半於Netflix上線、東森戲劇台每周日晚間8點播出。