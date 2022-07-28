台灣維新召集人蘇煥智明天宣布參選台北市長，這次將以「沈淪後提升」為主軸，面對台北市戰況激烈，但蘇煥智表示，他知道很困難，就像「唐吉軻德」為了使命感，他要為台北市青年發聲。

2018年，蘇煥智宣布發表「台灣不能再等待」聲明，退出民進黨，以無黨籍身分參選台北市長，參選就是為加速搶救少子化；當時民進黨大老林濁水則感嘆，令人心情無比沈痛。

不過蘇煥智最後登記時，以無黨籍身分投入台南市長選舉，對上民進黨的黃偉哲。

蘇煥智今受訪指出，他創立的台灣維新，主要就是要解決青年困境、搶救少子化，這次他也會提出五大政策，大概分為，台北市要落實0到6歲小孩國家養等政策，但是最重要是居住正義，這次也會提出五大居住正義具體對策。

他說，這次參選宣布記者會總標題為「沈淪後提升」，現在整個國家都出現沈淪狀態，應該要反省檢討，這也是台灣維新為民主提出新的運動。

至於為何選擇參選台北市長，他說，台北就是青年問題比較問題嚴重。他也知道台北市長目前參選爆炸，民進黨有陳時中、國民黨蔣萬安，還有一個蓄勢待發的台北市副市長黃珊珊，各政黨都推出強棒、兵強馬壯，但他參選，就像是「唐吉軻德」，為了一個使命感，而台北市就是漠視青年問題的城市。

對於2018年一度宣布參選台北市長，後來登記參選的是台南市長，蘇煥智表示，當時最後這樣決定，是為了回故鄉了結歷史責任。