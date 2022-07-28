橋頭地檢署檢察官偵辦中油公司貪汙案，發現勞工董事陳枝章與經理張子房利用採購之便，向廠商收賄，陳與張各繳回115萬元與155萬元不法所得，橋檢偵查終結，依貪汙治罪條例，起訴陳、張與廖姓廠商。

已經於去年8月退休的中油勞工董事陳枝章，他負責董事會採購審議小組審議項目，可審議採購預算與廠商資格。煉油廠65歲張姓經理擔任採購審議委員，兩人利用採購審核職務的便利，向廠商收賄。

其中，2017年辦理潤滑油槽工程案時，72歲廖姓男子為了早日完成驗收，以便請款，交付140萬元給張子房，再由張轉交70萬元給陳枝章。陳收到錢後，以董事身分聯繫履約管理單位，讓這家公司通過驗收並撥款。

在辦理更換反應器的採購案上，廖姓廠商委託陳枝章與張子房，設法變更原始設計規範。雖然該公司未能得標，但廖仍在高雄煉油廠新北門停車場交付50萬元給張，再由張轉交25萬元給陳枝章。

至於2019年液化天然氣廠辦理的能源轉型政策統包案，張子房甚至翻拍部分審議資料，透過Line傳訊息給廖姓廠商的公司，交給何姓專員處理。廖男得標後，並請張子房委託陳枝章，促工程能順利施作，避免延誤工期，之後料付款40萬元給張，張與陳枝章各分得20萬元。

另外還有鍋爐興建統包案、採購RFCC 管束案等。檢察官審理後，認為陳枝章、張子房與廖姓廠商分別涉犯貪汙治罪條例對於職務上行為收受賄賂罪，檢察官對此起訴。