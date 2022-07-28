台南市議員蔡育輝今天提案「政黨機構人員利益衝突迴避自治條例」，獲得33名議員連署。(曹婷婷攝)

台南市議會今天舉行第8次定期會，國民黨市議員蔡育輝提案制定「台南市政黨機構人員利益衝突迴避自治條例」，獲得議長郭信良、副議長林炳利及民進黨黨團總召劉米山、國民黨團書記長李中岑、無黨團結聯盟總召林阳乙等33名議員連署。

蔡育輝指出，該提案要求政黨機構人員不得與台南市政府有補助、買賣、承攬或有對價的交易行為，他說，過去陽光法案規範公職人員，卻從未規範政黨，未來立法通過後，也將是全國地方議會首創第一個規範政黨的自治條例草案。

他說，這項提案是比照「公職人員利益衝突迴避法」，規範政黨機構人員，除法律規範外，也避免不當利益輸送，地方擔任政黨主要人員，不得承攬市府相關工程或勞務標案，以清明地方政治。

蔡育輝於議會質詢時表示，因為看到有和政黨機構人員相關的基金會，2019年剛成立即承攬市府多個局處的補助案，為有效遏阻弊端及不當利益輸送，他因此提案制定此條例。

外界質疑這是針對民進黨台南市黨部主委潘新傳而提案立法，被解讀為「潘新傳」條款，蔡育輝否認，僅強調他沒有針對任何人，潘新傳則回應，只要一切依法處理，他個人沒有意見。