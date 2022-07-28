民進黨台北市長參選人陳時中「台北隊長」，遭質疑抄襲國民黨台北市長參選人蔣萬安組「台北隊」訴求。陳競辦總幹事吳思瑤卻稱蔣的「台北隊」訴求毫無記憶點。蔣競辦副總幹事徐巧芯今質疑，對蔣主張沒有記憶點就可以抄襲？

徐巧芯批評，民進黨就是全黨都用這樣的邏輯，所以也覺得林智堅碩士論文抄襲可以？就算兩份論文有高度雷同，認為是兩個人心電感應寫出來，錯字一樣也沒有關係，大家一起抄、大家樂融融，民進黨抄襲已成習慣。

徐巧芯說，蔣萬安「台北隊」競選口號比陳時中還早公開發布，吳思瑤不反省、改變口號，還以之前不知道、沒印象而續用，所以林智堅也可以說他對學長余正煌論文沒印象，然後百分百跟著抄襲？這樣的歪風要在國內與民進黨持續多久？

「沒有記憶力也要有Google能力」，蔣萬安競辦發言人黃子哲表示，吳思瑤連我國舉重好手郭婞淳勇奪東奧金牌都沒記憶點，在自己臉書誤植成其他選手名字，所以缺乏記憶力好像也不令人意外，但不能連google能力都沒有。

對民進黨前發言人顏若芳稱，蔣萬安的「台北隊」是媚共的「中國台北隊」，揶揄「蔣家台北，就是無望」。蔣競辦副總幹事柳采葳反批，民進黨真的「不會抹紅就不會選舉」，全黨都戴上統戰濾鏡，若蔣家台北是無望，顏家房東希望無窮？

黃子哲也批，陳時中在自傳中吹捧前中共副主席林彪帶兵又帶心，是「吹捧共黨中」，如今民進黨卻貼蔣萬安紅標，難道是只「縱容時中愛林彪」。

國民黨文傳會副主委林家興批評，陳時中推崇林彪根本是「綠共不演了」，要與紅共合流，綠共紅共一家親。但林揶揄，陳任防疫指揮官時落跑，主帥在戰事未歇就拋棄部隊，這點遠不如林彪，提醒陳不懂歷史就不要亂寫。