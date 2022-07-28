台光電(2383)上半年稅後盈餘為24.06億元，年增8.77%，每股盈餘為7.23元，兩家美系外資分別給予台光電「建議買進」及「買進」評等，亞系外資則給予「中立」評等，台光電今天盤中股價走弱。

台光電上半年合併營收為199.01億元，年增13.33%，營業毛利為47.74億元，年增12.8%，合併毛利率為23.99%，年減0.11個百分點，稅後盈餘為24.06億元，年增8.77%，每股盈餘為7.23元；其中第2季受到消費性產品需求仍處疲弱，以及大陸封城停工影響，單季營業淨利為14.53億元，季減11.95%，營業淨利率為14.56%，季減2.09個百分點，單季稅後盈餘為10.82億元，季減18.22%，單季每股盈餘為3.25元。

展望下半年，台光電表示，高通膨導致消費者購買力下滑、供應鏈上下游廠商庫存偏高、以及俄烏戰爭尚未結束等三大變數將是觀察產業是否脫離谷底的重要指標。

隨著新一代伺服器平台的推出，台光電預期在新平台的市佔率將大幅成長；且400G交換器產品的市佔率亦會較前一代產品有倍數以上的成長；在高速低損耗的網通材料大幅放量出貨帶動下，2022年基礎建設網通類產品營收佔比將繼續提高。

台光電財報公告後，兩家美系外資及1家亞系外資出具最新報告，其中1家美系外資鑑於中國智慧型手機需求疲軟，不利的產品組合將台光電2022/2023/2024年毛利率下調0.9/0.8/0.7個百分點，並將2022/2023/2024年淨利預測下調7%/4%/3%，但給予「買進」評等

另1家美系外資給予「建議買進」評等，目標價為258元；至於亞系外資則給予「中立」評等，目標價為157元。