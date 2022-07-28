IC載板廠景碩(3189)股東常會通過配息4.5元，今（28）日以144.5元參考價除息交易。雖然第二季財報亮麗，惟受欣興保守看待下半年載板市況拖累，股價開高填息約11.11％後反轉翻黑，直殺跌停價130.5元，截至午盤仍跌逾9％，窘陷貼息態勢。

ABF載板三雄欣興(3037)、景碩、南電(8046)今日股價同步重挫，法人認為，主因欣興27日法說對下半年市況釋出保守看法，鑒於消費電子產品需求疲弱、客戶庫存調整等因素，對成熟載板產品需求展望轉趨謹慎看待，使市場對供給缺口縮小、甚至供過於求隱憂加劇。

不過，美系外資出具最新報告認為，欣興預期第三季載板需求成長趨緩的看法，較大的影響因素為大客戶英特爾進行產品轉型影響，因此認為對景碩及南電的影響應該有限。

美系外資調查指出，包括超微（AMD）、賽靈思（Xilinx）、博通（Broadcom）、Marvell、德州儀器（TI）對ABF載板需求持續維持樂觀，上述廠商應用聚焦伺服器、網通、車用電子及部分PC產品，顯示ABF載板下半年平均售價（ASP）將維持強勁。

景碩2022年第二季歸屬母公司稅後淨利20.95億元，季增達37.03％、年增達近1.46倍，每股盈餘（EPS）4.65元，雙雙續創新高。上半年歸屬母公司稅後淨利36.25億元、年增達2.26倍，每股盈餘8.04元，雙創同期新高。

展望後市，隨著時序步入美系客戶新品備貨旺季，ABF載板持續供不應求，平均售價（ASP）持續看漲，以及晶碩隱形眼鏡同步進入客戶備貨旺季，景碩下半年營運持續看俏，法人看好第三季營運可望續揚、再創新高，力拚下半年營運逐季創高。