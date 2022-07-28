國際貨幣基金組織（IMF）呼籲中國政府重新考慮新冠病毒清零政策，以免對經濟帶來更多損害，並建議中國官方為房地產行業危機提供長期的解決方案。

路透28日報導，IMF亞太部主任Krishna Srinivasan表示，如果中國使用mRNA技術的「有效的疫苗」，並加強疫苗接種，尤其是長者，將可避免進一步封控的需要。

對於中國政府的防疫政策，Krishna Srinivasan說，「中國做出了一些調整，讓策略更加靈活，但我們覺得這種策略可能會拖累經濟，這是一個需要解決的問題」。

報導稱，當前疫情並不是拖累中國經濟的唯一原因，房價和家庭債務正加劇房地產行業危機。Krishna Srinivasan指出，中國政府降低房地產行業槓桿的意圖是正確的，但同樣拖累了經濟，「很多家庭拒絕還貸，有很多住房項目成為爛尾樓」。他認為，中國政府設立基金進行併購可能仍不足夠，應尋找可持續的長期解決方案。

IMF最近調降中國2022年經濟增長預測至3.3％，認為中國經濟受到疫情封控及房地產行業危機影響，增長放緩的程度已經超出原先預期。